Glamour-Auftritt: William & Kate nehmen an BAFTA-Filmpreisen teil

Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" geht mit 14 Nominierungen als Favorit ins Rennen - darunter als bester Film, f├╝r den besten Regisseur, die beste m├Ąnnliche Nebenrolle (Albrecht Schuch), sowie f├╝r visuelle und Soundeffekte und Produktions- wie Kost├╝mdesign.

Die an der irischen K├╝ste spielende Tragikom├Âdie "The Banshees of Inisherin" und das Science-Fiction-Epos "Everything Everywhere All at Once" sind jeweils in zehn verschiedenen Kategorien nominiert, dicht gefolgt von dem biografischen Drama "Elvis" mit neun. Das Musikdrama "T├ír" kommt auf f├╝nf Nominierungen - eine davon f├╝r Cate Blanchett f├╝r die beste weibliche Hauptrolle. "Corsage" der ├Âsterreichischen Regisseurin Marie Kreutzer ist als bester nicht englischsprachiger Film nominiert.