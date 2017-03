Gläubige Promis: Lima wollte Nonne werden

Heute ist sie eines der bekanntesten 'Victoria's Secret'-Models und zählt zu den bestbezahlten Mannequins der Welt. Jetzt hat Adriana Lima aber verraten, dass sie eigentlich einmal Nonne werden wollte. Als Jugendliche wollte sie ins Kloster gehen, dann wurde sie aber als Model entdeckt.

Lima über ihren Glauben: "Die Kirche ist in mir - ich bin für immer mit ihr verbunden. Wenn du mit dem Göttlichen verbunden bist und immer gute Absichten hast, dann wirst du von den Engeln bewacht. Ich bin sehr spirituell. Ich glaube an die Natur, ich glaube an Energie, ich glaube an Geister."

"Was willst du werden wenn du einmal groß bist?" Auf die obligatorische Onkel und Tanten-Frage die Anwort "Nonne" oder "Priester" zu hören, ist eher selten. Gar nicht wenige Hollywood-Stars hatten diesen Berufswunsch aber als Jugendliche.

"Keine Ahnung, warum, aber zwischen meinem fünften und zehnten Lebensjahr war es meine feste Absicht Nonne zu werden", erklärte Hollywoodstar Eva Mendes. Das Umdenken brachte erst Romy Schneider. Als sie das erste Mal "Swimming Pool" sah, wollte sie auch Schauspielerin werden.

Rein äußerlich gesehen hätte das Priester-Dasein gut zu Martin Scorsese gepasst. Die Regie-Legende ging in New York auf katholische Schulen und nennt Pfarrer Francis Principe als einen seiner größten Mentoren. Dass er sich noch immer intensiv mit Religion beschäftigt, zeigt sein neuer Film "Silence" über Christenverfolgungen in Japan.

Gerade weil Anjelica Hustons Vater Atheist ist, faszinierte sie die christliche Religion. Als Kind verkleidete sie sich und inszenierte ihre Erstkommunion. Als sie sechs Jahre alt war, sagte sie zu ihrem Vater, sie wolle Nonne werden. Er antwortete: "Das ist toll, Liebes. Wann wirst du anfangen?"

Der asiatische Filmemacher Jon Woo wäre Priester geworden, wenn es im Showbiz nicht geklappt hätte: "Ich liebe es, Menschen zu helfen. Als Kind habe ich so viel Hilfe von der Kirche bekommen. Ich war so dankbar dafür, dass ich der Gesellschaft das gleiche zurückgeben wollte."

"Als ich jünger war, habe ich darüber nachgedacht Nonne zu werden. Wenn man jung ist, denkt man verschiedenste Lebensmöglichkeiten durch. Aber zuallererst wollte ich Schauspielerin werden, die Nonne war mehr ein Plan-B", so der "Teufel trägt Prada"-Star.

Der streitbare "Fahrenheit 9/11"-Regisseur Michael Moore fand vor gar nicht allzu langer Zeit Gefallen am Priester-Beruf. Er hat sogar ein Seminar mit dem Titel "Wie man Priester wird" belegt.

"Ich wollte immer ein extremes Leben, und es gibt tolle Nonnen, die sich weltweit für die Nächstenliebe einsetzen. Ich wusste, wenn Gott mir keinen Mann schickt, dann werde ich Nonne", erzählte die Sängerin Maite Kelly der "Bild der Frau". Ihr heutiger Ehemann Florent Raimond kam allerdings dazwischen. Seit 2005 ist sie verheiratet.

"Slumdog Millionaire"-Regisseur Danny Boyle sieht wenig Unterschied in seinem jetztigen Job und dem Pfaffer-Dasein: "Es ist eigentlich der gleiche Job. Sich um seine Schützlinge kümmern und sagen was sie denken sollen."

In einem BCC Interview erklärte Jack White, der ehemalige "White Stripes"-Frontman: "Mit 14 hatte ich das Gefühl, dass ich mich zum Priester berufen fühle. Blues-Sänger oder Leute, die auf der Bühne singen haben oft die gleichen Gefühle wie ein Priester, der sich zu seinem Job berufen fühlt."

Dan Aykroyd war Schüler der "St. Pius X Minor Preparatory Seminary for Boys". Leher und Betreuer waren Priester und Nonnen. Der Blues Brother überlegte nach eigenen Aussagen tatsächlich für zirka neun Sekunden ernsthaft Priester zu werden.

Scherzküberl Oliver Pocher wollte zwar nie Pfarrer werden, durch seinen strengen Glauben war er aber immer Außenseiter in der Schule. Er und seine Eltern gehörten den Zeugen Jehovas an. Weil er n Weihnachten nicht feierte und in den Religionsunterricht musste, machte ihn das zu einem Außenseiter in der Schule, so Pocher heute.

Bevor Herr Cruise ein Vorzeige-Scientologe wurde, belegte er sogar eine Priesterschule. Mit 14 besuchte er ein Jahr lang das St. Francis College. Allerdings weniger, um wirklich Priester zu werden - als um zu lernen. Die Schule hat einen guten Ruf.

Der einzige Promi, der sich nach der beginnenden Karriere im Showbiz für einen religiösen Beruf entschied, ist Dolores Hart. Als junges Starlet, die gerade Elvis Presley im Film geküsst hatte, entschied sich Hart ihre Verlobung zu lösen und Nonne zu werden.