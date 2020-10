Girl-Power: Claudia Schiffer ist die Frau des Jahres

Blonde Haare, blaue Augen und auch mit 50 noch ein top trainierter Körper. Doch das deutsche Supermodel Claudia Schiffer ist weit mehr als ein Kleiderständer. Das erkannte nun auch das deutsche Magazin GQ und kürte sie zur „Woman of the Year“.

„In einer Zeit und in einer Branche, in der junge Frauen gerne als hübsche Gesichter behandelt wurden, die ansonsten nicht viel zu sagen hatten, hatte sie es eben doch. Das Sagen! Sie hat Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt inspiriert und gezeigt, dass es geht“, begründete die Zeitschrift die Entscheidung. Und Inspiration möchte auch Claudia Schiffer versprühen, wie sie in einem Interview mit der Vogue anlässlich ihres 50. Geburtstages sagte.