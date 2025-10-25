Giovanni Zarrella: Doppelleben vor Ehefrau Jana Ina geheim gehalten

Giovanni Zarrella ist dank der Musikshow "Die Giovanni Zarrella Show" sowie eingängigen Schlagersongs so erfolgreich wie noch nie. Der italienische Charme, der südländisches Temperament mit Lausbuben-Witz vereint, kommt bei allen Altersgruppen an. Doch hinter dem 47-Jährigen liegen auch harte Zeiten. Der Weg ganz nach oben war äußerst steinig – und ging mit massiven Lügen an seine Ehefrau Jana Ina (Moderatorin und Model), einher.

Emotionaler Tiefpunkt Ein besonders dunkler Moment in Zarrellas Leben war das Ende seiner Band Bro’Sis im Jahr 2006, mit der er fünf Jahre lang zu den erfolgreichsten Acts in Deutschland gehörte. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", beschrieb Zarrella vergangenes Jahr im Podcast "Hotel Matze" diese Erfahrung. Der (vorläufige) Zusammenbruch seiner Karriere führte zu Arbeitslosigkeit, finanzieller Unsicherheit und einem schweren persönlichen Krise, aus der Zarrella nur unter großer Anstrengung wieder herausfand. Er empfand seine plötzlich völlig veränderte Lebenssituation als "sehr peinlich" und versuchte deshalb, seine neue Arbeitslosigkeit vor seiner Frau geheim zu halten. Zarrella fing an, ein Doppelleben zu führen.

Ein Doppelleben und die Wahrheit Um den Anschein zu wahren, gab Zarrella lange Zeit vor, beruflich weiterhin als Sänger aktiv zu sein, erzählt er. "Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr, und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'“, gestand Zarrella im Podcast sein damaliges Verhalten. "Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht." Was er tatsächlich tat? Ziellos um den Block zu laufen, geplagt von Unsicherheit und Perspektivlosigkeit. Als der Druck zu groß wurde, rückte er gegenüber seiner Ehefrau mit der Wahrheit heraus. Jana Ina reagierte mit Mitgefühl und ermutigte ihn, offen über seine Ängste zu sprechen: "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch“, so ihre damalige Reaktion laut Zarrella.

