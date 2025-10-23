"Sturm der Liebe"-Urgestein Erich Altenkopf verlässt die Serie

Sein Abschied wird in der Jubiläumsfolge 4.500, die voraussichtlich am 18. November ausgestrahlt wird, gebührend gefeiert. Und zwar wird da Altenkopf sein eigens komponiertes und getextetes Lied "Unsere Liebe" singen.

Die "Sturm der Liebe"-Fans sind mit Erich Altenkopf als Dr. Niederbühl 16 Jahre lang durch Höhen und Tiefen gegangen, jetzt verlässt der Schauspieler die Serie.

Das Kultpaar Sonnbichler feiert da nämlich seine Goldene Hochzeit - ein passender Moment!

"Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf – vor dem wunderbarsten Paar von 'Sturm der Liebe', den Sonnbichlers: Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann", so Erich Altenkopf bei den Dreharbeiten zur Jubiläumsfolge.

Seit 2011 ist Altenkopf mit der Soko-Donau-Darstellerin Lilian Klebow verheiratet, die beiden haben zwei Kinder.