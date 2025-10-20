So wird der "Sturm der Liebe"-Abschied von Katharina Scheuba

Seit August 2024 ist die Wiener Schauspielerin Katharina Scheuba als Maxi Saalfeld (geb. Neubach) in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen. Am Dienstag wird groß Hochzeit gefeiert. Da heiratet Maxi ihren Henry Sydow (gespielt von Elias Reichert). Zu sehen eben am Dienstag und Mittwoch im ORF.

Für Scheuba war es jedenfalls ihre erste TV-Hochzeit. "Es ist auf jeden Fall spannend, das zum ersten Mal für eine Rolle zu machen (...) Es ist ein richtig schönes Erlebnis", sagte sie gegenüber "Brisant". Auch via Instagram freut sie sich schon riesig auf die Ausstrahlung. "Es war ein wunderschöner Dreh und wir können es kaum erwarten, das zu sehen", so die Schauspielerin.

Aber natürlich bleibt auch der Hochzeitstag spannend, denn am Fürstenhof fallen Schüsse (mehr wird aber nicht verraten).

Doch das große TV-Liebesglück bedeutet auch das Serien-Aus der beiden Darsteller, denn ein neues Fürstenhof-Traumpaar steht bereits in den Startlöchern. Nämlich Fanny Schätzl (gespielt von Johanna Graen) und Kilian Rudloff (gespielt von Anthony Paul).

"Bei mir war das gerade auch so ein Punkt, der mich gereizt hat - dass es eine sehr intensive Zeit ist (...) die aber auch begrenzt ist, wo man weiß, man kann da alles reinstecken, wahnsinnig viel mitnehmen und Erfahrungen sammeln", so Elias Reichert gegenüber "Brisant". "Die Erinnerungen dürfen wir ja mitnehmen", so Scheuba zum Serien-Aus.