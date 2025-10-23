Richard Gere verrät Geheimnis der Erziehung seiner Kinder

Hollywood-Superstar Richard Gere (76) ist seit 2018 mit Alejandra Silva (42) verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder: Alexander (6) und James (5). Der "Pretty Woman"-Schauspieler ist sehr bedacht darauf, sein Privatleben auch privat zu halten, vor allem seine Söhne hält er aus dem Rampenlicht heraus. Doch mitunter lässt er dann doch Einblicke in das Gere'sche Familienleben zu und erzählt über die Herausforderungen des Alltags – wie unlängst im Gespräch mit dem Magazin Hello.

Geduld dank Buddhismus Mit zwei Burschen im Haus kann es schon mal rund gehen. Doch Gere und seine Ehefrau schwören darauf, dass es in schwierigen Situationen vor allem auf eines ankommt: innere Ruhe und Ausgeglichenheit. "Geduld, nur Geduld mit sich selbst und mit allen anderen, nur Geduld", sei das wichtigste Credo bei ihrer Kindererziehung, verrät Gere. "Diese Dinge brauchen Zeit. Aber es ist wie beim Klavierspielen, man muss üben und man übt und man übt, und dann kann man etwas erreichen." Gere bezieht sich dabei auf den buddhistischen Glauben, dessen Anhänger der Schauspieler seit vielen Jahrzehnten ist. Diesen Glauben möchten sie auch ihren Söhnen näher bringen, betont Silva: "Es ist auch wichtig, die Kinder an den Buddhismus und dessen Bedeutung heranzuführen." Das Motto "Geduld" sei dabei ausschleggebend.