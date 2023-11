Gina Lollobrigidas Ex-Assistent zu drei Jahren Haft verurteilt

Die 1927 in Subiaco bei Rom geborene Lollobrigida hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten vor allem der Fotografie und der Bildhauerei gewidmet. Die Schauspielerin, die in berühmten Filmen wie "Brot, Liebe und Fantasie" mitspielte, vermachte dem italienischen Staat auch ihre Sammlung etruskischer Vasen, die aus etwa einhundert Stück besteht.

Skofic hatte für seine Mutter einen Vormund beantragt, mit der Begründung, die exzentrische Schauspielerin könnte andernfalls ihr Vermögen verschleudern. Skofic zeigte ihren Assistenten Piazzolla wegen des Vorwurfs der Hintergehung einer unzurechnungsfähigen Person und der systematischen Enteignung des Vermögens der Schauspielerin in den Jahren 2013 bis 2018 an.

Die Diva hatte ihren Assistenten bis zuletzt in Schutz genommen. Lollobrigida starb am 16. Jänner in einer Privatklinik, in die sie eine Woche zuvor eingeliefert worden war. In den Tagen vor ihrem Tod hatte sich ihr Zustand rapide verschlechtert. Im September war sie nach einer Oberschenkelfraktur operiert worden.