Gina-Lisa Lohfink: Muss ihr Bein amputiert werden?
Die bekannte Reality-TV-Persönlichkeit Gina-Lisa Lohfink ("Germany’s Next Topmodel", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), steht vor einer ernsten gesundheitlichen Krise – und durchlebt derzeit massive Ängste.
Im Gespräch mit der Bild-Zeitung berichtet die 39-Jährige, dass sie möglicherweise vor einer Beinamputation steht. "Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren!", gesteht Lohfink offen. Ursache seien Komplikationen nach einer Operation im Jahr 2023, bei der ein Gel in ihr Gesäß injiziert wurde, erklärt sie. Dieses wanderte nun unerwartet in ihre Oberschenkel und führte zu Entzündungen und starken Schmerzen.
"Ärzte stehen vor einer Herausforderung"
Um die Schäden zu beheben, unterzog sich Lohfink bereits mehreren Operationen. Nach einem ersten Eingriff, bei dem ein Großteil des Gels entfernt wurde, musste sie vor etwa fünf Wochen erneut unters Messer. Ziel war es, weitere gesundheitliche Risiken zu minimieren.
Obwohl die Operation nach eigener Aussage "gut geklappt" habe, kämpft die ehemalige "Topmodel"-Kandidatin weiterhin mit massiven Problemen. Besonders betroffen ist ihr rechtes Bein, das aktuell von einem Loch durchzogen ist, in dem sich weiterhin Gel und "viel Eiter" befinden. "Ich habe hervorragende Ärzte, aber auch sie stehen vor einer Herausforderung", so Lohfink.
"Habe Angst, dass Bakterien mein Bein von innen auffressen"
Das bestätigt auch einer ihrer behandelnden Mediziner, der den Fall gegenüber Bild als "wirklich ein ganz komplizierter Fall" beschreibt. Es ist davon auszugehen, berichtet Bild weiter, dass eine weitere Operation notwendig sein wird. Bis dahin bleibt Lohfink auf eine intensive medizinische Betreuung angewiesen, die Kortison, Antibiotika und regelmäßige Infusionen umfasst. Fast täglich sucht die 39-Jährige ihren Hausarzt auf, um die Behandlung fortzusetzen.
Die Situation bleibt aber angespannt: "Ich habe Angst, dass Bakterien mein Bein von innen auffressen", so Lohfink im Interview.
Kommentare