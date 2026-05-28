Gina-Lisa Lohfink: Muss ihr Bein amputiert werden?

Die bekannte Reality-TV-Persönlichkeit Gina-Lisa Lohfink ("Germany’s Next Topmodel", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), steht vor einer ernsten gesundheitlichen Krise – und durchlebt derzeit massive Ängste. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung berichtet die 39-Jährige, dass sie möglicherweise vor einer Beinamputation steht. "Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren!", gesteht Lohfink offen. Ursache seien Komplikationen nach einer Operation im Jahr 2023, bei der ein Gel in ihr Gesäß injiziert wurde, erklärt sie. Dieses wanderte nun unerwartet in ihre Oberschenkel und führte zu Entzündungen und starken Schmerzen.

"Ärzte stehen vor einer Herausforderung" Um die Schäden zu beheben, unterzog sich Lohfink bereits mehreren Operationen. Nach einem ersten Eingriff, bei dem ein Großteil des Gels entfernt wurde, musste sie vor etwa fünf Wochen erneut unters Messer. Ziel war es, weitere gesundheitliche Risiken zu minimieren. Obwohl die Operation nach eigener Aussage "gut geklappt" habe, kämpft die ehemalige "Topmodel"-Kandidatin weiterhin mit massiven Problemen. Besonders betroffen ist ihr rechtes Bein, das aktuell von einem Loch durchzogen ist, in dem sich weiterhin Gel und "viel Eiter" befinden. "Ich habe hervorragende Ärzte, aber auch sie stehen vor einer Herausforderung", so Lohfink.