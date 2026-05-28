Mehr als zwei Jahre nach dem Drogentod des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry muss dessen früherer Assistent für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Los Angeles verurteilte Kenneth Iwamasa am Mittwoch zu drei Jahren und fünf Monaten Haft. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass er dem Schauspieler in den Tagen vor dessen Tod mehr als 25 Dosen des Narkosemittels Ketamin verabreicht hatte.

Den Gerichtsakten zufolge injizierte der Assistent Perry alleine am Tag seines Todes drei Dosen der Droge. "Spritz mir eine Große", habe Perry zu Iwamasa gesagt, heißt es darin. Der Assistent bekannte sich in dem Prozess schuldig, seinem Auftraggeber das tödliche Ketamin verabreicht zu haben.