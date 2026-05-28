Sorge um Königin Sonja: Sie befindet sich im Krankenhaus

Wieder Sorgen um die norwegische Königin Sonja (88): Wegen Herzproblemen muss sie nun stationär behandelt werden. "Die Königin leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wurde für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert", teilte das Königshaus mit. Erst vergangene Woche musste die Norwegerin wegen Vorhofflimmerns Termine absagen.

Für diese Woche war sie bereits krankgeschrieben und hatte eine geplante Reise in vier westnorwegische Kommunen mit ihrem Mann, König Harald V. (89), abgesagt. Zunächst hatte es jedoch vonseiten des Palasts geheißen, die Königin wolle sich zu Hause ausruhen.