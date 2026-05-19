Herzflimmern mit 88: Sorge um Königin Sonja

Nach Kronprinzessin Mette-Marit macht nun auch die Gesundheit von Norwegens Königin Sorgen: Wegen Vorhofflimmerns musste Sonja (88) laut der Nachrichtenagentur NTB ihre Termine am Montag absagen. Eigentlich hätte die Frau von Norwegens König Harald V. an einer Audienz und einem Mittagessen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi teilnehmen sollen. Dort tauchten aber nur ihr Mann und Kronprinz Haakon auf. Vorläufig sei nur ihr Programm für diesen Tag gestrichen worden, teilte der Hof laut NTB mit. Ihren nächsten Termin habe die Königin erst kommende Woche.

Bekam Herzschrittmacher

Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen. Danach hatte man ihr einen Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald (89) hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert. Erst vor wenigen Tagen bekam auch dessen ältere Schwester, Prinzessin Astrid (94), einen temporären Herzschrittmacher.