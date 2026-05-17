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Kronprinzessin Mette-Marit zeigte sich mit Sauerstoffgerät

Am Sonntag wurde der norwegische Nationalfeiertag begangen und die Kronprinzessin war dabei.
17.05.2026, 15:08

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Die norwegische Königsfamilie, darunter Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, steht vor einem Gebäude.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich am Nationalfeiertag lächelnd mit Sauerstoffgerät neben ihrer Familie gezeigt. 

Die 52-Jährige, die an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet, verfolgte am Morgen die Feierlichkeiten vor dem Wohnsitz und auf dem Schlossbalkon. 

Wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete, setzte sich Mette-Marit zwischenzeitlich auf einem bereitgestellten Stuhl und zog sich früher als ihr 52-jähriger Mann Haakon zurück.

Die Norweger feiern am 17. Mai die Unterzeichnung ihrer ersten Verfassung im Jahr 1814. Traditionell begehen sie den Verfassungstag mit Paraden von Schülern und Musikkapellen.

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Die Kronprinzessin war zuvor bereits mit einem Sauerstoffgerät bei einem offiziellen Termin erschienen. Ihr Zustand hatte sich laut Palastmitteilung in den vergangenen Monaten verschlechtert.

Agenturen, kurier.at, SW  | 

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