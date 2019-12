Gina-Lisa Lohfink macht jetzt Musik mit Dante Thomas

"All I Need" heißt der Song, mit dem Gina-Lisa Lohfink, ihres Zeichens Reality-TV-Persönlichkeit und Ex-Kandidatin von " Germany's Next Topmodel", sich als Musikerin etablieren möchte. Um ihrem durch Autotune perfektionierten "Rap" den richtigen Kontext zu verleihen, hat sie sich "Miss California"-Sänger Dante Thomas (41) mit ins Boot geholt.