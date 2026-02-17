Gil Ofarim: Vom Dschungel ins Audio-Erotik-Genre?

Im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig gewährte der frisch gekrönte Dschungelkönig Einblicke in seine Pläne. Besonders überraschend: Ein neues Kapitel könnte ihn in eine ungewohnte kreative Richtung führen.

Nach seinem Sieg der aktuellen Staffel des RTL-Formats "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" steht für Gil Ofarim ein umfassender Neustart an – sowohl privat als auch beruflich.

Neue berufliche Türen

Der Musiker plant beruflich einen Neuanfang – ob er möchte oder nicht. Denn nach dem Davidstern-Skandal im Jahr 2021 brachen alle Angebote weg, er wurde zur persona non grata. Die tiefen Spuren des Vorfalls sind bis heute zu spüren. "Ich hatte einen großen Deal bei der größten Plattenfirma der Welt, Universal Music, der ist weg. Ich hatte einen tollen Job bei Rock Antenne, der war dann weg", so der heute 43-Jährige im Interview. Selbst Sprecher-Jobs blieben aus, was seine finanzielle Situation erheblich belastete.

Nun aber möchte Ofarim endlich wieder nach vorne blicken (und am liebsten gar nicht mehr über Vergangenes sprechen). Neben neuer Musik – von Songs und einem möglichen Album ist die Rede – scheinen sich für Ofarim auch ungewohnte Türen zu öffnen. So verriet er: "Jetzt kriege ich gerade Anfragen für Hörbücher (...), erotische Hörbücher."

Der 43-Jährige, der für seine tiefe Stimme bekannt ist, zeigt sich offen dafür, neue kreative Herausforderungen anzugehen und möchte die sich bietenden Chancen nutzen. "Auch ich darf von vorne anfangen", betont er – wobei sich Ofarim hier natürlich nicht nur auf den etwaigen Ausflug ins Audio-Erotik-Segment bezieht.