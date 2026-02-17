Nach Dschungelcamp: Gil Ofarim kann sich endlich eine Wohnung leisten

Der Musiker Gil Ofarim hat trotz aller Kontroversen um seine Person das RTL-Dschungelcamp gewonnen - noch nie hatte ein frischgekrönter Dschungelkönig für so viel Diskussionen gesorgt.

Der Musiker hatte im Jahr 2021 Schlagzeilen gemacht, als er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus - der Musiker nahm seine Darstellung zurück.