Nach Dschungelcamp: Gil Ofarim kann sich endlich eine Wohnung leisten
Der Musiker Gil Ofarim hat trotz aller Kontroversen um seine Person das RTL-Dschungelcamp gewonnen - noch nie hatte ein frischgekrönter Dschungelkönig für so viel Diskussionen gesorgt.
Der Musiker hatte im Jahr 2021 Schlagzeilen gemacht, als er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus - der Musiker nahm seine Darstellung zurück.
Mit seinem umstrittenen Sieg im Dschungelcamp holte sich der Skandalstar das offizielle Siegerpreisgeld von 100.000 Euro – zusätzlich zur seiner Gage für die Teilnahme an der Reality-TV-Show. Er soll Berichten zufolge eine Rekordgage erhalten haben.
Gil Ofarim kann nach Dschungelcamp-Sieg seine Rechnungen bezahlen
Was er mit dem vielen Geld machen will, verriet der Sänger in der RTL+-Dokumentation "Der Fall Gil Ofarim", in einem Interview mit Frauke Ludowig. Demnach habe Gil Ofarim vor, das im Dschungelcamp verdiente Geld in eine Wohnung in der Nähe seiner Kinder investieren.
"Ich kann Rechnungen bezahlen und noch vieles mehr", erzählte der Sänger. "Das, was ich mir mehr als alles andere gewünscht habe. Mir eine Bleibe in München zulegen."
Er wolle er den Kontakt zu seinen Kindern, den er bis vor einem Jahr gehabt hat, wieder aufnehmen. Sein Plan: "Eine Woche bei mir, eine Woche bei meiner Ex-Frau. Ich habe es meinen Kindern versprochen, dass es nur eine kurze Zeit ist. Es war jetzt ein Jahr."
Von 2014 bis 2018 war der Musiker mit Verena Ofarim verheiratet. Nach seiner Teilnahme bei "Let's Dance" im Jahr 2017 und einer angeblichen Affäre ging die Beziehung 2017 in die Brüche. Aus dieser Ehe stammen zwei Kinder: Sohn Leonard Dean und Tochter Anouk Marie.
