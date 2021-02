Gigi Hadid verrät Details zur ungeplanten Hausgeburt von Baby Khai

An den Wehen änderte das nichts. "Ich wusste, dass es der verrückteste Schmerz in meinem Leben sein würde, aber du musst dich dem hingeben und dir sagen: 'Es ist, was es ist.' Ich habe es geliebt." Schlussendlich habe es einen Punkt gegeben, an dem sie an eine Epiduralanästhesie dachte, doch da wäre es ohnehin bereits zu spät gewesen. "Meine Hebamme sah mich an und sagte: "Du machst das. Niemand kann dir helfen. Du bist sowieso über den Punkt einer Betäubung hinaus, also wäre es im Spitalsbett genauso gleich", so Hadid. "Danach sahen Z und ich uns an beschlossen, dass wir noch etwas Zeit haben, bevor wir das wieder tun."

Immer wieder hatte Hadid in ihrer Instagram-Story zuvor kleine Einblicke in ihr Leben als Mutter gegeben. Das Model teilte unter anderem eine Textnachricht an seinen Freund: "Hey, ich bin verrückt nach unserem Kind." Dazu veröffentlichte die 25-Jährige ein Foto, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. "Das beste Kind", schrieb sie dazu.