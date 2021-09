Gigi Hadid: Tochter Khai feiert ersten Geburtstag

Model Gigi Hadid (26) und Sänger Zayn Malik (28) sind 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Das Paar freute sich über eine "gesunde und wunderschöne Tochter", wie Malik damals twitterte. "Unmöglich in Worte zu fassen was ich gerade empfinde", schrieb der ehemalige One-Direction-Sänger. "Ich bin dankbar, sie kennenlernen zu dürfen, stolz, sie mein zu nennen, und von Dankbarkeit erfüllt für das Leben, das wir zusammen haben werden."

Am 19. September feierte die kleine Khai nun bereits ihren ersten Geburtstag. Virtuelle Glückwünsche gab es von Oma Yolanda Hadid. Zu einer Reihe von gemeinsamen Fotos schrieb sie: "Worte können nicht beschreiben, wie viel Liebe und Freude du in nur einem Jahr in unser Leben gebracht hast. (...) Du bist so ein magisches kleines Wesen, das uns jeden Tag zum Lachen bringt." Zudem bedankte sie sich sich bei ihrer Tochter Gigi und Zayn für "das größte Geschenk im Leben".