Gib dem Lipizzaner Zucker

und seine Frau waren entzückend. Sie brachten ein Sackerl voll mit Würfelzucker nach Krems mit. Sie hatten das ganze Haus abgesucht und kamen deshalb verspätet", verriet, der die Idee zu der Foto-Kampagne hatte. Gleich zur Begrüßung gab der 65-Jährige den zweiLipizzanern so vielZucker, dass er gestoppt werden musste. Danach posierteartig vor dem Karikaturmuseum neben den schönen Tieren, die seit 2005, neben der Spanischen Hofreitschule und dem Bundesgestüt, eine dritte Heimat im niederösterreichischen Heldenberg gefunden haben.

"Unsere Idee für die heurige Fête Impériale ist, das rot-weiß-rote Motto des Vorjahrs beizubehalten, es aber um den Schwerpunkt Niederösterreich zu erweitern", sagt Lackner. In den folgenden Jahren soll der Fokus jeweils auf ein anderes Bundesland gerichtet werden.

Fotografiert wird die Kampagne von Inge Prader. Die Bilder werden heute erstmals in der Spanischen Hofreitschule präsentiert, und dann beim Sommerball am 27. Juni ausgestellt. Neben dem Karikaturmuseum in Krems dienen sechs weitere Kultureinrichtungen in Niederösterreich als Motiv. Vor der Kamera standen Starpianist Rudolf Buchbinder, der in Grafenegg mit den Lipizzanern posierte, Fête-Impériale-Organisatorin Elisabeth Gürtler mit Landeshauptmann Erwin Pröll am Gestüt Heldenberg sowie Abtprimas Bernhard Backovsky in Stift Klosterneuburg.