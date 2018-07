Gewichtsachterbahn: Für die Rolle durch dick und dünn

Christian Bale gehört zusammen mit Robert De Niro, Tom Hardy und Jared Leto wohl zu jenen Schauspielern mit den extremsten Gewichtsverlusten für eine Filmrolle. Für seine Rolle als US-Politiker "Dick Cheney" in "Backseat" hat der Charakterdarsteller erneut ordentlich zugenommen. Sieben Jahre zuvor hatte Bale für die (in einer Nebenkategorie) oscarprämierte Rolle in "The Fighter" bis auf die Knochen abgenommen. 2005 musste er für seinen muskulösen Körper in " Batman Begins" jede Menge Muskelmasse rauftrainieren, nachdem er ein Jahr zuvor für "The Machinist" ganz extrem abgenommen hatte.