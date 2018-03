Geständnis: Sean Penn liebt Madonna immer noch

Was wohl seine viele Verflossenen über diese Aussage denken? Womanizer Sean Penn hat in einem Interview erzählt, dass er noch immer an seiner ersten Frau Madonna hängt.

Der Oscar-Gewinner und die Queen of Pop waren vier Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 1989 scheiden ließen. Auch Jahrzehnte später behält die Sängerin mmer noch einen besonderen Platz in seinem Herzen. In der 'The Late Show with Stephen Colbert' sollte sich der Schauspieler bei einem Spiel zwischen Madonna und Britney Spears entscheiden und kam zu dem Schluss: "Ah, ich liebe meine erste Frau wirklich sehr. Es gibt keinen Vergleich. Man vergleicht diese Dinge nicht."

Als Moderator Colbert nochmals nachfragte, ob Penn sich nun wirklich für seine Ex-Frau entscheiden würde, antwortete Penn: "Na sicher!"