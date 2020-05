Geschlechterkampf ade!

ARCHIV - Sänger Roger Cicero und seine Freundin Kathrin, aufgenommen auf einer Party nach der "Echo"-Verleihung in Berlin (Archivfoto vom 25.03.2007). Roger Cicero (37), Deutschlands «Mr. Swing», ist zum ersten Mal Vater geworden. Sein kleiner Sohn heißt Louis, ist 53 Zentimeter groß und wog bei der Geburt 3300 Gramm, wie die PR-Agentur des Sängers am Samstag (03.05.2008) in Hamburg berichtete. Ciceros Lebensgefährtin Kathrin Claasen habe das Baby in der Nacht zu Freitag auf die Welt gebracht. Foto: Jens Kalaene dpa/lno (zu dpa 0070) +++(c) dpa - Bildfunk+++

