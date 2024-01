Geschiedene Kelly Clarkson wollte nie heiraten: "Bin nicht so ein Mensch"

Für Aufsehen sorgte eine weitere Schlagzeile. Laut neuen Gerichtsdokumenten, die der New York Post vorliegen, habe Blackstock, der früher auch ihr Manager war, Clarkson einst gesagt, dass sie als Coach in der Castingshow "The Voice" nicht geeignet wäre. Blackstock habe seine Frau angeblich nicht für "sexy" genug für den Job befunden, soll die Grammy-Gewinnerin angegeben haben.

Vor über 20 Jahren war Clarkson als Siegerin der ersten Staffel der US-Castingshow "American Idol" berühmt geworden. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte die sie Hits wie "Stronger", "Since U Been Gone" und "Miss Independent". Die gebürtige Texanerin brachte mehrere Studioalben auf den Markt. Von 2018 bis Ende 2021 suchte sie als Coach bei der Castingshow "The Voice USA" selbst nach Nachwuchstalenten. Seit 2019 moderiert sie zudem ihre eigene Sendung bei NBC namens "The Kelly Clarkson Show".