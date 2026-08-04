Gerüchte um heimliche Hochzeit von Bradley Cooper und Gigi Hadid

Haben sich Model Gigi Hadid und Bradley Cooper von der Öffentlichkeit unbemerkt das Jawort gegeben? Dass die beiden Stars verheiratet sein könnten, spekulieren derzeit mehrere US-Promiportale. Der Grund sind Fotos, auf denen beide händchenhaltend mit goldenen Ringen gesichtet wurden - „anscheinend Eheringe“, kommentiert das People-Magazin Paparazzibilder, auf denen auch die Schmuckstücke zu sehen sind.

Cooper und Hadid sollen einander 2023 nähergekommen sein. Dass sie zusammen sind, ist ein offenes Geheimnis: Immer wieder zeigen sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit, eine Partnerschaft haben sie aber nie offiziell bestätigt.