Gerüchte um heimliche Hochzeit von Bradley Cooper und Gigi Hadid
Haben sich Model Gigi Hadid und Bradley Cooper von der Öffentlichkeit unbemerkt das Jawort gegeben? Dass die beiden Stars verheiratet sein könnten, spekulieren derzeit mehrere US-Promiportale. Der Grund sind Fotos, auf denen beide händchenhaltend mit goldenen Ringen gesichtet wurden - „anscheinend Eheringe“, kommentiert das People-Magazin Paparazzibilder, auf denen auch die Schmuckstücke zu sehen sind.
Cooper und Hadid sollen einander 2023 nähergekommen sein. Dass sie zusammen sind, ist ein offenes Geheimnis: Immer wieder zeigen sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit, eine Partnerschaft haben sie aber nie offiziell bestätigt.
Hadid ist die Tochter des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Foster, ihre Schwester Bella Hadid ist ebenfalls ein sehr erfolgreiches Model. Sie ist Mutter einer 2020 geborenen Tochter namens Khai. Vater ist der britische Sänger Zayn Malik. Cooper hat eine Tochter namens Lea De Seine aus seiner Beziehung mit Model Irina Shayk.
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