Bruce Springsteen: Ehefrau Patti Scialfa in Remission

US-Musiker Bruce Springsteen überbrachte Medienberichten bei einem virtuellen Auftritt im Rahmen einer Benefiz-Radtour in Massachusetts die Nachricht, dass seine Ehefrau und E-Street-Bandkollegin Patti Scialfa krebsfrei ist.

Die Musikerin enthüllte 2024 in der Dokumentation „Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“ von Regisseur von Thom Zimny, dass 2018 bei ihr eine Form von Blutkrebs diagnostiziert wurde. „Es beeinträchtigt mein Immunsystem, deshalb muss ich vorsichtig sein“, sagte sie im Film. Ab und zu komme sie zu einer Show und könne ein paar Lieder singen. „Das ist eine Freude. Es ist die neue Normalität für mich, und damit komme ich klar“, erklärte Scialfa, die bei der Premiere in Toronto damals nicht anwesend war.

„Wie ihr wisst, lebt Patti seit über acht Jahren mit einem Multiplen Myelom, aber jetzt befindet sie sich glücklicherweise in Remission“, sagte Springsteen jetzt. Wie Millionen von Familien, „die mit Krebs konfrontiert sind, haben wir gelernt, was jeder Patient lernt: Hoffnung hat ein Gesicht“, so Springsteen.

„ Arzt, hört nicht auf, nach Lösungen zu suchen “

„Unser Arzt, hört nicht auf, nach Lösungen zu suchen und sich um uns zu kümmern, unsere Pflegekraft, sitzt neben uns, wenn wir Angst haben, und macht uns unseren Weg immer ein kleines bisschen leichter“, sagte er.