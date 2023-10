Gerüchte um Romanze: Insider verrät, was zwischen Hadid und Cooper läuft

US-Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper sollen sich laut einem Medienbericht gerade kennenlernen. Die zwei Stars seien innerhalb kurzer Zeit zweimal gemeinsam in New York City gesichtet worden, heißt es. Eine namentlich nicht genannte Quelle teilte dem People-Magazin mit, dass beide "es genießen, sich kennenzulernen, es aber vorerst locker angehen". "Sie haben Spaß", so der Insider. "Sie ist unabhängig und vielbeschäftigt. Daher glaube ich nicht, dass sofort etwas Ernstes passieren wird, wenn überhaupt."

Cooper und Hadid: Insider glaubt an Freundschaft

Hadid sei allerdings "schon seit einiger Zeit" in Cooper "verknallt" und möglicherweise interessiert an dem Hollywoodstar. Außerdem würde sie gerne in die Schauspielerei hineinschnuppern - auch das könnte ein Grund für ihre Verbindung sein. "Es wirkt jetzt super locker, sie haben beide Kinder, große Karrieren, ein geschäftiges Leben und verstehen, wie das Leben in diesen Kreisen ist. Es ist süß. Die Anziehungskraft ist da", so die Quelle zu People.