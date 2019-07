Gericht bestätigte weitere Vaterschaft von Julio Iglesias

Ein Gericht im spanischen Valencia hat eine weitere Vaterschaft des Sängers Julio Iglesias bestätigt. Der 75-Jährige sei der leibliche Vater von Javier Sanchez Santos, teilte das Gericht am Mittwoch auf Twitter mit.

Für den 43-jährigen Spanier ist die Entscheidung ein großer Erfolg: Eine erste Vaterschaftsklage war 1999 vom Obersten Gericht noch abgelehnt worden.

Kind mit Tänzerin nach jahrzehntelangem Kampf anerkannt

Nach Angaben von Sanchez Santos' Anwalt Fernando Osuna hatte seine Mutter Maria Edite in dem Verfahren hinter verschlossenen Türen ausgesagt, im Juli 1975 in Katalonien eine kurze Affäre mit dem Sänger gehabt zu haben - genau neun Monate vor der Geburt ihres Sohnes. Die ehemalige portugiesische Tänzerin hatte sich in den 1990er-Jahren selbst vergeblich darum bemüht, die Vaterschaft des Sängers gerichtlich anerkennen zu lassen.