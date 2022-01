Gerda Rogers verrät: Zwischen diesen Dschungelcamp-Stars könnte es funken

Ab 21. Jänner heißt es für elf mutige Kandidaten und Kandidatinnen wieder, jede Menge Ekel-Prüfungen zu bestehen. Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" startet am 21. Jänner und findet dieses Jahr in Südafrika statt. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Designer Harald Glööckler, Bodyguard Peter Althoff und Schauspielerin Anouschka Renzi. Musiker Lucas Cordalis fällt aufgrund einer Corona-Infektion kurzfristig aus. Mit dabei ist dieses Jahr mit "Saturday Night Fever"-Star Tara Tabitha zudem auch ein österreichischer Promi.

Findet Tara im Dschungel ihren Mr. Right?

Gegenüber k.at hat die ATV-Ikone bereits vor ihrem Einzug in den südafrikanischen Dschungel unter anderem verraten, welcher Teilnehmer für sie als möglicher Flirtpartner infrage kommen könnte. Demnach sei Tara gegenüber Reality-Darsteller Filip Pavlović nicht abgeneigt. "Filip ist ja Single und in meinem Alter, also denke ich auch, dass wir uns gut verstehen werden", so die ehemalige Party-Queen.