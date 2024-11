Ob in "Olympus Has Fallen", "300" oder "Der Kautions-Cop": Action-Star Gerard Butler beweist auf der großen Leinwand regelmäßig, dass ihm keine Gefahr zu groß ist, wenn es um Menschenleben oder gar die Rettung der gesamten Welt geht (und manchmal spielt dabei auch die süße Liebe eine nicht unwichtige Rolle).

Vor dem Ertrinken gerettet

In der beliebten US-Talkshow "Late Night with Seth Meyers" erzählte Butler, dass er einem 13-Jährigen das Leben rettete. Allerdings liegt diese Heldentat schon etwas zurück, damals stand der Schauspieler noch ganz am Anfang seiner Karriere.

Er befand sich gerade, gemeinsam mit seiner Mutter, im Urlaub in Schottland, sein erster Film "Ihre Majestät Mrs. Brown" war gerade abgedreht. Damals war Butler 28 Jahre alt. Er wollte am Ufer des Flusses Tay, einer der schönen Schauplätze des Films, entspannen, als er plötzlich laute Hilferufe hörte.