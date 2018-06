Glänzende Aussichten: Hat sich Cristiano Ronaldo verlobt?

Bastelt CR7 seine eigene "Elf"?

Auch privat könnte es für den portugiesischen Fußball-Star mittlerweile kaum besser laufen. Seine Freundin Georgina Rodriguez (24) brachte vor sieben Monaten das gemeinsame Töchterchen Alana Martina zur Welt, Ronaldo ist außerdem noch Vater der (nicht gemeinsamen) Zwillinge Eva Maria und Mateo (1) sowie des acht Jahre alten Cristiano Jr.. Nach seiner Trennung von Model Irina Shayk Anfang 2015 hat sich der Portugiese im Herbst 2016 erstmals wieder auf eine fixe Beziehung eingelassen. In dem spanischen Model dürfte Christiano nun die Richtige gefunden haben. Kennengelernt hatten sich die beiden in einem Gucci-Store in Madrid, in dem Georgina damals beschäftigt war. Der Kicker hatte ja bereits im Vorfeld öfter mal erwähnt, wie sehr er sich eine große Familie wünsche und an seiner eigenen Fußballmannschaft arbeite.