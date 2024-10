Georgia May Jagger ist Mama geworden: So heißt Mick Jaggers Enkel

Georgia May Jagger hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Wie die britische Daily Mail berichtet, wurde das 32-jährige Model Mama eines Buben.

Georgia May Jagger zeigt Sohn Dean Lee Jagger Sedlick

Das Paar gab die Geburt seines Babys auf Instagram bekannt. Jagger teilte zudem eine Reihe an Fotos im Polaroid-Stil, auf dem die frisch gebackenen Eltern strahlend mit ihrem kleinen Spross zu sehen sind. Auch den Namen und das Geburtsdatum ihres Kindes gab die Musiker-Tochter bekannt. "Unser Sohn Dean Lee Jagger Sedlick wurde am 30. September geboren", schrieb Jagger unter die Bilder. "Wir sind so verliebt und glücklich und können nicht aufhören, ihn anzustarren."