George Clooney: Auf diese Art von Filmen verzichtet er lieber

Hollywoodstar George Clooney schätzt sich nach eigenen Angaben glücklich, dass er nie zum Actionstar geworden ist. "Dieser relativen Erfolglosigkeit habe ich meine Freiheit zu verdanken, machen zu dürfen, was ich will", sagte der 61-Jährige dem Magazin Esquire. "Wenn einer meiner Actionfilme mega erfolgreich gewesen wäre, hätte ich bis ans Ende meiner Tage Actionfilme drehen müssen."

George Clooney ist nicht auf Einspielquoten aus

Mit Blick auf Einspielergebnisse seien unter seinen Filmen nicht so viele große Erfolge gewesen, so Clooney. Das sei aber das Beste gewesen, was ihm hätte passieren können. Seine Arbeit beschreibt der Schauspieler als "aufregend": "Sie lässt mich jeden Tag darüber nachdenken, wie die Welt funktioniert."