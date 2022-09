George Clooney über Zukunft seiner Zwillinge: Schauspielkarriere geplant?

George Clooney zählt zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Da fragt man sich, ob seine Zwillinge Alexander und Ella (beide 5), die er mit seiner Ehefrau Amal Clooney teilt, eines Tages in die Fußstapfen ihres berühmten Papas treten und ebenfalls Schauspieler werden.

Clooney-Zwillinge "können machen, was sie wollen"

In einem Interview äußerte sich George Clooney jetzt zur Zukunft seiner beiden Kinder und gab sich dabei äußerst entspannt. Während so manch anderer Promi seinen Nachwuchs schon von Kindesbeinen an an das Rampenlicht gewöhnt, will der Schauspieler die Zwillinge nicht in eine bestimmte Richtung pushen. Clooney ist sich sicher, dass seine Kinder ihren eigenen Weg finden werden - selbst, wenn sie wie er eine Hollywoodkarriere anstreben sollten. Am Ende sollen Ella und Alexander aber selbst entscheiden, was sie eines Tages werden wollen.