George Clooney steht auf Nacktbaden im See

Zur New-York-Premiere seines neuesten Films "The Ides of March" brachte George Clooney (50) zwar nicht seine neue Freundin, Wrestlerin Stacy Keibler mit, dafür seine enge Vertraute, Mama Nina Bruce Warren (72).



Sichtlich entspannt plauderte der 50-jährige Feschak mit dem Magazin USweekly über seine Vorlieben am Comer See: " Nacktbaden ist in meinem Haus Tradition." Tatsächlich: Auf Clooneys Anwesen am Comer See gibt man sich traditionell freizügig. Seine Gäste würden sich häufig ihrer Kleidung entledigen, um baden zu gehen.