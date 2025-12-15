George Clooney enthüllt knallharte Ehe-Regel, die Schauspielerei beeinflusst

Schauspieler George Clooney hat eigenen Angaben zufolge kein Interesse mehr daran, Kolleginnen vor der Kamera zu küssen. George Clooney verzichtet auf Kuss-Szenen Der 64-Jährige hat im Laufe seiner Karriere in einer Reihe von romantischen Komödien mitgewirkt und dabei unter anderem Julia Roberts und Catherine Zeta-Jones geküsst. Im Laufe seiner Ehe hat er jedoch eine Entscheidung getroffen, die Auswirkungen auf seine Arbeit als Schauspieler hat. Der 64-jährige Schauspieler erklärte in einem Interview mit der Daily Mail, keine Kuss-Szenen mit weiblichen Co-Stars mehr drehen zu wollen. Diese Entscheidung habe er in Absprache mit seiner Ehefrau Amal Clooney getroffen.

"Ich habe versucht, es Paul Newman gleichzutun", erzählte Clooney, der entschieden hat: "Okay, ich küsse keine Frau mehr." Die Entscheidung habe auch mit seinem Alter zu tun. "Als ich 60 wurde, habe ich mit meiner Frau gesprochen. Ich sagte: "Schau, ich kann immer noch mit den Jungs Basketball spielen. Ich spiele mit 25-Jährigen. Ich bin fit und kann mithalten. Aber in 25 Jahren bin ich 85. Da spielt es keine Rolle, wie viele Müsliriegel du isst, das ist eine Zahl, die zählt'", so der Hollywoodstar.