George Clooney enthüllt knallharte Ehe-Regel, die Schauspielerei beeinflusst
Schauspieler George Clooney hat eigenen Angaben zufolge kein Interesse mehr daran, Kolleginnen vor der Kamera zu küssen.
George Clooney verzichtet auf Kuss-Szenen
Der 64-Jährige hat im Laufe seiner Karriere in einer Reihe von romantischen Komödien mitgewirkt und dabei unter anderem Julia Roberts und Catherine Zeta-Jones geküsst. Im Laufe seiner Ehe hat er jedoch eine Entscheidung getroffen, die Auswirkungen auf seine Arbeit als Schauspieler hat.
Der 64-jährige Schauspieler erklärte in einem Interview mit der Daily Mail, keine Kuss-Szenen mit weiblichen Co-Stars mehr drehen zu wollen. Diese Entscheidung habe er in Absprache mit seiner Ehefrau Amal Clooney getroffen.
"Ich habe versucht, es Paul Newman gleichzutun", erzählte Clooney, der entschieden hat: "Okay, ich küsse keine Frau mehr."
Die Entscheidung habe auch mit seinem Alter zu tun.
"Als ich 60 wurde, habe ich mit meiner Frau gesprochen. Ich sagte: "Schau, ich kann immer noch mit den Jungs Basketball spielen. Ich spiele mit 25-Jährigen. Ich bin fit und kann mithalten. Aber in 25 Jahren bin ich 85. Da spielt es keine Rolle, wie viele Müsliriegel du isst, das ist eine Zahl, die zählt'", so der Hollywoodstar.
So richtig wohl scheint sich George Clooney aber ohnehin nie dabei gefühlt zu haben, intime Szenen vor der Kamera darzustellen.
George Clooney ein schlechter Küsser?
Im September 2022 hatte Oscarpreisträger der New York Times von einem Regisseur erzählt, der einst seine Kusskünste kritisiert hatte. Clooney erinnerte sich an den peinlichen Moment aus seiner Anfangszeit als Schauspieler, als er eine intime Szene mit einer Kollegin drehte und der Filmemacher ihn wegen seiner Bewegungen rügte.
"Ich erinnere mich, ganz zu Beginn meiner Karriere musste ich eine Kussszene mit einem Mädchen drehen, und der Regisseur meinte: "So geht das nicht." Und ich dachte nur: "Hey, das ist meine Art! So mache ich das auch im echten Leben!", verriet der Schauspieler damals.
Im selben Interview erzählte Clooney, dass er und Julia Roberts einmal mehrere Anläufe für ihre einzige Kussszene gebraucht hätten. "Ja. Ich sagte zu meiner Frau: "Wir brauchten 80 Anläufe", erzählte er. "Sie meinte nur: "Was zum Teufel?"
"Wir brauchten 79 Anläufe, um zu lachen, und dann den einen Anlauf für den Kuss", fügte Roberts hinzu, worauf George erwiderte: "Na ja, es musste ja perfekt werden."
