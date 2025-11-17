George Clooney über Zwillinge: "Wir wissen, dass sie in Therapie müssen"

Es kommt nicht oft vor, dass George und Amal Clooney Anekdoten über ihre achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander erzählen, und noch seltener sieht man die beiden Kinder in der Öffentlichkeit, da das Paar sie vom Rampenlicht fernhält. George Clooney über Film-Flop "Batman & Robin" Nun scherzte Clooney im Interview mit der Sun, dass seine Kinder eine Therapie brauchen werden, sobald sie eine seiner weniger erfolgreichen Filmrollen zu sehen bekommen. Der Schauspieler blickte in dem Interview auf seine Karriere zurück. Dabei würdigte er seinen weltweiten Erfolg als Kinderarzt Doug Ross in der Serie "Emergency Room". Clooney gab aber auch zu, dass er weniger stolz auf seinen famosen Film-Flop "Batman & Robin" von 1997 sei.

In dem Film spielte Clooney Batman an der Seite von Arnold Schwarzenegger und Uma Thurman. Der Film wurde nach der Veröffentlichung von Kritikern verrissen und erhielt insgesamt elf wenige rühmliche Nominierungen für die Goldene Himbeere. Im Gespräch mit der Sun gestand Clooney, sich vor der Reaktion von Ella und Alexander auf den Film zu fürchten. "Wir wissen, dass sie sowieso in Therapie müssen, allein schon wegen Batman & Robin", scherzte der Hollywoodstar, der sich vor allem für sein Kostüm in dem Film schämt. Seine Kinder werden vermutlich sagen, "Mein Vater hatte verdammte Gumminippel", witzelte Clooney und fügte hinzu: "Eine Katastrophe."