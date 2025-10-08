George Clooney verrät: So unkonventionell wachsen seine Zwillinge auf
Es kommt nicht oft vor, dass George und Amal Clooney Anekdoten über ihre achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander erzählen, und noch seltener sieht man die beiden Kinder in der Öffentlichkeit, da das Paar sie vom Rampenlicht fernhält.
In einem neuen Interview für Esquire gewährte George Clooney jedoch einen nie dagewesenen Einblick in das Leben seiner Kinder.
Ella und Alexander: Bodenständiges Leben auf Bauernhof
"Ja, wir haben großes Glück", erzählte der Hollywoodstar dem Magazin über das Leben, welches er und und seine Frau gemeinsam aufgebaut haben.
"Wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit auf einem Bauernhof verbracht, und als Kind fand ich die ganze Vorstellung davon schrecklich. Aber jetzt ist es für [Ella und Alexander] so – sie sitzen nicht mehr an ihren iPads, wissen Sie? Sie essen mit Erwachsenen zu Abend und müssen ihr Geschirr mitnehmen. Sie haben ein viel besseres Leben", sagte er über das unerwartet bodenständige Leben der Familie am Land.
"Möchte nicht, dass sie Angst vor Paparazzi haben"
Ihren Kindern versuchen George und Amal Clooney möglichst viel Normalität zu ermöglichen - trotz des Ruhms ihrer Eltern.
Gefragt, warum er und seine Frau die Zwillinge vor der Öffentlichkeit schützen, erklärte der Hollywood-Star: "Ich hatte Angst, unsere Kinder in L.A. in der Hollywood-Kultur großzuziehen. Ich hatte das Gefühl, sie würden nie eine faire Chance im Leben bekommen. In Frankreich ist Ruhm ziemlich egal. Ich möchte nicht, dass sie Angst vor Paparazzi haben. Ich möchte nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer verglichen werden."
Wenn Mama kocht, "sterben alle"
Humor kommt in der Familie Clooney übrigens auch nicht zu kurz.
Als die Clooneys sich darauf vorbereiten, ihre Großfamilie zu einem Mittagessen im Freien einzuladen, ruft George den Zwillingen zu: "Ella, Alexander! Wenn Mama kocht, was passiert dann?" Dann schreit die Familie im Chor: "Wir sterben alle!"
Kommentare