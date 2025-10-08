George Clooney verrät: So unkonventionell wachsen seine Zwillinge auf

Es kommt nicht oft vor, dass George und Amal Clooney Anekdoten über ihre achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander erzählen, und noch seltener sieht man die beiden Kinder in der Öffentlichkeit, da das Paar sie vom Rampenlicht fernhält.

In einem neuen Interview für Esquire gewährte George Clooney jedoch einen nie dagewesenen Einblick in das Leben seiner Kinder.

Ella und Alexander: Bodenständiges Leben auf Bauernhof

"Ja, wir haben großes Glück", erzählte der Hollywoodstar dem Magazin über das Leben, welches er und und seine Frau gemeinsam aufgebaut haben.

"Wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit auf einem Bauernhof verbracht, und als Kind fand ich die ganze Vorstellung davon schrecklich. Aber jetzt ist es für [Ella und Alexander] so – sie sitzen nicht mehr an ihren iPads, wissen Sie? Sie essen mit Erwachsenen zu Abend und müssen ihr Geschirr mitnehmen. Sie haben ein viel besseres Leben", sagte er über das unerwartet bodenständige Leben der Familie am Land.