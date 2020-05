Genetischer Lottogewinn

Damen mit blonder Haarpracht auf ihrem Haupt können aufatmen: Das Klischee „Blond und dumm“ wird im Broadway-Musical „Natürlich Blond“, das am Donnerstag im Wiener Ronacher seine deutschsprachige Premiere feierte, nicht bedient. Eine Faszination gehe dennoch von diesem Typ Frau aus, wie viele Gäste bei der anschließenden Premierenfeier im Wiener Rathaus bestätigten: „Blonde Damen anzuschauen ist immer sehr spannend,“ meinte Schauspieler Michael Schönborn, Bruder von Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, „Sie haben etwas Frisches, Unbeschwertes an sich.“

Christian Rainer sieht die helle Haarfarbe pragmatisch: „Blonde Frauen sieht man besser in der Nacht und man überfährt sie beim Autofahren nicht so leicht“, scherzte Profil-Herausgeber, der mit seiner blonden Freundin, ZIB-Lady Nadja Bernhard, antanzte. Dancing Star Willi Gabalier, der auch mit einer Blondine leiert ist, gab lachend zu: „Der Vorteil ist, Blondinen haben keine Haare am Rücken.“