Gemeinsames Urlaubsfoto heizt Gerüchte um aufgewärmte Liebe bei Cooper & Shayk an

Gerüchte, wonach Schauspieler Bradley Cooper ("A Star Is Born") und Model Irina Shayk sich nach ihrem Liebes-Aus im Jahr 2019 wieder angenähert haben könnten, gab es seit dem immer wieder. Nun heizen die beiden die Spekulationen abermals an - und zwar mit einem gemeinsamen Urlaubsfoto. Beinahe könnte man den Schnappschuss in der Reihe an Bade-Fotos, die Shayk auf Instagram veröffentlichte, übersehen. Die zwei Stars strahlen darauf in die Kamera. Ihren Post kommentierte die 36-Jährige schlicht mit einem roten Herzen.