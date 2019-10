Geisterstunde: In diesen Schlössern der Royals spukt es

Auch im Regierungssitz der Queen, im Buckingham Palast, machen gruselige Geschichten die Runde. So soll immer wieder ein in Ketten gelegter Mönch mit brauner Kutte auf der hinteren Terrasse auftauchen. Bevor der Palast dort erbaut wurde, stand nämlich ein Kloster an dieser Stelle – und an ebendiesem Ort verstarb der Mann Gottes, nachdem er wegen einer Sünde in eine Zelle gesperrt worden war.

Eine besonders tragische Geschichte hat sich in dem prächtigen Bau unter der Regierungszeit von König Edward VII. ( 1910) abgespielt. Ein Mitarbeiter ließ sich von seiner Frau scheiden und fiel dadurch in Ungnade. Weil er mit der Scham und Ächtung nicht leben konnte, erschoss er sich in seinem Büro im ersten Stock. Noch heute soll man dort immer wieder den Knall einer Pistole hören.