Am Samstag war es endlich soweit: Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne gaben sich in Saint-Tropez das Ja-Wort. Dabei waren nicht nur etliche Kameras, die die Feier für die Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" filmten, sondern auch rund 110 Gäste – unter anderem das ebenfalls erprobte Reality-TV-Paar Robert und Carmen Geiss. Am Tag der Hochzeit lieferten die beiden auf Instagram Einblicke in das romantische Event. Und zeigten sich vollauf begeistert.

"Party, die man so schnell nicht vergisst!" "Was für eine Hochzeit", schrieben sie in ihrem Instagram-Posting. "Ralf und Étienne haben gestern wirklich alles übertroffen. Es gab Feuerwerk, fantastische Gespräche, großartige Menschen und jede Menge unvergessliche Momente." Ihr enthusiastisches Resümee: "Einfach eine Party, die man so schnell nicht vergisst!" Im Video ist auch ein Kameramann zu sehen, der höchstwahrscheinlich zum Sky-Doku-Team gehört. Ein echter Behind-the-Scenes-Einblick also, den die Geissens uns hier gewähren.

Geissens überraschten mit poppigem Geschenk Die Hochzeit sorgte nicht nur mit einer extravaganten Feier für Aufsehen, sondern auch mit einem humorvollen Moment bei den Reden des frisch vermählten Paares. "Étienne hat seine Rede auf Deutsch gehalten und Ralf seine auf Englisch – irgendwie haben die beiden da wohl die Rollen getauscht", verrieten die Geissens in ihrem Instagram-Beitrag, versehen mit einem lachenden Emoji. Die Reden seien "unglaublich emotional" gewesen und hätten sowohl die Geissens selbst als auch die restlichen Gäste tief berührt. Im Video der Geissens ist zudem zu sehen, wie das frisch verheiratete Paar ein besonderes Geschenk auspackt: ein maßgeschneidertes (und wahrscheinlich sündhaft teures) Pop-Art-Gemälde, das sie von den Geissens erhielten. "Uns war es wichtig, etwas Persönliches und Einzigartiges zu schenken. Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres als ein individuell gestaltetes Kunstwerk, das für immer an diesen besonderen Tag erinnert?", kommentierten die Geissens ihr Geschenk. Ralf und Étienne nahmen das Kunstwerk unter großem Applaus entgegen und bedankten sich mit einer herzlichen Umarmung. Ralf scherzte, dass er auf dem Bild "ganz ohne Facelift" so schön jung aussehen würde. Die Feierlichkeiten waren jedoch noch nicht vorbei: "Jetzt ist Tag 2 des Hochzeitsmarathons geschafft und gleich geht es schon weiter", so Carmen und Robert Geiss in ihrem Posting.