Heimliche Hochzeit von Ralf Schumacher trotz zahlreicher TV-Kameras

Seit 21. Mai kann man den ehemaligen Rennfahrer Ralf Schumacher und seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne via Sky bei den Hochzeitsvorbereitungen beobachten. Da ging es etwa darum, was in die Ringe eingraviert werden sollte oder auch um Schönheits-OPs kurz vor dem großen Tag. Bei all der privaten Details, die mit der Öffentlichkeit geteilt wurden, mutete es dann fast ein bisschen seltsam an, dass der eigentliche Hochzeitstag streng geheim gehalten wurde.

Am Samstag war es jetzt so weit und wie die Bildzeitung schreibt, wurde das Brautpaar von Sicherheitsleuten abgeschirmt, um nur ja kein Foto- oder Videomaterial von diesem Tag zu ergattern - immerhin hat ja Sky die Exklusivrechte darauf (die Hochzeitsfolge wird am 6. Juni ausgestrahlt). Geheiratet wurde im Rathaus in Saint-Tropez, wo Ralf und Étienne das Gebäude um kurz vor 18 Uhr wieder durch einen Ausgang auf der Rückseite des Gebäudes verließen und auf ein Boot stiegen, das sie zur Hochzeitsfeier im Restaurant "La Boullabaisse Plage" brachte.