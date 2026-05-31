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Heimliche Hochzeit von Ralf Schumacher trotz zahlreicher TV-Kameras

Der ehemalige Rennfahrer und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben einander das Jawort gegeben.
31.05.2026, 09:27

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Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne posieren gemeinsam vor einer Sky-Spotlight-Wand bei einer öffentlichen Veranstaltung.

Seit 21. Mai kann man den ehemaligen Rennfahrer Ralf Schumacher und seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne via Sky bei den Hochzeitsvorbereitungen beobachten.

Da ging es etwa darum, was in die Ringe eingraviert werden sollte oder auch um Schönheits-OPs kurz vor dem großen Tag. Bei all der privaten Details, die mit der Öffentlichkeit geteilt wurden, mutete es dann fast ein bisschen seltsam an, dass der eigentliche Hochzeitstag streng geheim gehalten wurde.

Am Samstag war es jetzt so weit und wie die Bildzeitung schreibt, wurde das Brautpaar von Sicherheitsleuten abgeschirmt, um nur ja kein Foto- oder Videomaterial von diesem Tag zu ergattern - immerhin hat ja Sky die Exklusivrechte darauf (die Hochzeitsfolge wird am 6. Juni ausgestrahlt).

Geheiratet wurde im Rathaus in Saint-Tropez, wo Ralf und Étienne das Gebäude um kurz vor 18 Uhr wieder durch einen Ausgang auf der Rückseite des Gebäudes verließen und auf ein Boot stiegen, das sie zur Hochzeitsfeier im Restaurant "La Boullabaisse Plage" brachte.

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Auch Ralf Schumachers Ex-Frau Cora hat sich gegenüber der Bildzeitung bereits zu Wort gemeldet und sagt: "Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit."

kurier.at, SW  | 

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