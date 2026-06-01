Haben Dua Lipa und Callum Turner schon geheiratet?

Popstar Dua Lipa und ihr Freund Callum Turner haben sich laut britischen Medienberichten schon in London das Jawort gegeben. Wie die Zeitung The Sun berichtete, sollen die 30-jährige Sängerin und der 36-jährige Schauspieler in einer kleinen Zeremonie "mit engen Freunden und Familie" in der Old Marylebone Town Hall geheiratet haben.

Auf Bildern der Zeitung, die das Paar am Tag der Trauung zeigen sollen, trägt Dua Lipa einen weißen Hut, einen Blazer, Kleid und High Heels, während Turner ("Phantastische Tierwesen") im dunklen Anzug, blauen Hemd und mit Krawatte zu sehen ist. Die beiden sind seit Jänner 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatte die Musikerin ("Don't Start Now", "Houdini") in einem Interview mit der britischen Vogue die Verlobung bestätigt.