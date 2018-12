Gefallene Stars: Wenn eine Dummheit die Karriere ruiniert

Megan Fox

Der Grund: Fox hatte sich in einem Interview sehr abfällig über "Transformers"-Regisseur Michael Bay geäußert und diesen mit Hitler verglichen. Bay ließ diese Aussage nicht auf sich sitzen. Er nutzte seinen Ansehen in Hollywood, um klarzustellen, dass Fox sich am Set wie eine Diva benommen hätte - und heuerte sie auch nicht mehr für einen weiteren "Transformers"-Teil an.