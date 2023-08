Gedenkfeier am Queen-Todestag: Ehre für William und Kate, Schmach für Sussexes

Keine Einladung für Meghan und Harry

Die Sussexes sollen nicht eingeladen worden sein, um an der privaten Familienfeier teilzunehmen.

Mehrere Quellen behaupten, der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten von hochrangigen Mitgliedern des Königshauses keine "Aufforderung" erhalten, an der Ehrungsveranstaltung am 8. September teilzunehmen, obwohl das Paar plante, am Tag danach zu ihren Invictus Games in Düsseldorf, Deutschland, aufzutreten.

Eine Meghan und Harry nahestehende Quelle betont aber, dass das das Ehepaar Harrys verstorbene Großmutter am ersten Jahrestag ihres Todes trotzdem ehren würden.

"Sie werden Ihrer Majestät natürlich auf ihre eigene Art und Weise ihren Respekt erweisen", sagt ein Insider gegenüber Page Six. Die Quelle bestätigte außerdem die Gerüchte, dass die Sussexes "keine Informationen oder Einladungen zu Plänen anlässlich ihres Todestages erhalten haben".