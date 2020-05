Geburtstagsfest: Bob ist kein Romeo

Der Burgtheaterdirektor ist zwar kein Juror der ORF-Talenteshow "Die große Chance", aber Mittwochnacht nutzte er die Gunst der Stunde, um dem talentierten Mister Geldof ein anständiges Angebot zu machen.



Matthias Hartmann bot dem frischgebackenen 60er nach dem Geburtstagskonzert die Rolle des Romeos an: "Weil er so herrlich getanzt hat und so wahnsinnig versponnen und skurril war auf der Bühne. Dieser Mann übernimmt Verantwortung und möchte, dass unsere Welt eine bessere wird. Gleichzeitig ist er ein Narr, ein Verträumter, ein Verrückter."



Der verträumte Narr fühlte sich geehrt und meinte: "Ich glaube, ich wäre eher für die Shakespeare-Dramen ,Macbeth' oder ,König Lear' geeignet."



Der singende Sir zelebrierte einmal mehr einen runden Geburtstag in Österreich: "Meinen 40er habe ich in Linz gefeiert, und jetzt bin ich schon wieder hier, diesmal in Wien. Ich glaube, das ist deshalb so, weil es hier immer so nette Geschenke gibt."