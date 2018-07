Gary Cahill: Englands stiller Fußballheld

Cahill, der wenig trinkt und noch weniger raucht, ist seit Juni 2013 mit seiner Schulfreundin Gemma Acton (32) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Für die Geburt seines Sohnes durfte er im Jänner 2013 sogar das Spiel in Stoke City sausen lassen, nur um seine Frau im Spital zu unterstützen. Das Paar heiratete im Juni desselben Jahres in Brookfield Manor, Hathersage, Hope Valley. So glaubt der hoffnungslose Romantiker, dass die Ehe genau das richtige Tonikum ist, um Herausforderungen zu meistern: "Ich denke, die Ehe ist großartig für mich, sie wird mir in dieser Saison eine zusätzliche Motivation geben".