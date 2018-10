Gary Barlow: Abrechnung mit Hype um Robbie Williams

Barlow wurde depressiv, verließ monatelang kaum noch das Haus und nahm aus Frust 30 Kilogramm zu.

Dann rappelte er sich aber wieder auf und nahm seine Solokarriere in Angriff. Und zunächst es sah es tatsächlich gut aus für den Singer-Songwriter: Mit seinen Singles "Forever Love" und "Love Won’t Wait" erreichte Barlow Platz 1 der UK Charts. Auch sein erstes Album "Open Road" schaffte es auf die Spitze der britischen Charts und in Deutschland und der Schweiz in die Top Ten. Barlows Versuche, in den USA Fuß zu fassen, scheiterten allerdings. Nach einem längeren Aufenthalt in Amerika litt zudem sein früherer Erfolg in Europa. 2000 verlor Barlow sogar seinen Plattenvertrag.

Seit einiger Zeit läuft’s beruflich aber wieder besser für das Gesangstalent: 2005 wurde "Take That" als Trio, bestehend aus Barlow, Howard Donald und Mark Owen, wieder vereint. Im Juni gehen sie mit ihren Greatest Hits auf Europa-Tournee.