Gartenpartys im Buckingham-Palast finden wieder statt - ohne Queen

Mit Spannung wird erwartet, wie oft sie sich während der viertägigen Feiern zu ihrem 70-jährigen Jubiläum auf dem Thron zeigen wird. Beobachter rechnen damit, dass sie sich mindestens am Tag der "Trooping the Colour"-Parade mit ihrer Familie auf dem Balkon zeigen wird und den Gottesdienst in der St. Pauls-Kathedrale besuchen wird. Bei anderen Events gilt dies jedoch als unsicher.