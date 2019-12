Ganz nach oben geboxt: Denzel Washington wird 65

Nominiert war er als bester Hauptdarsteller danach als Bürgerrechtler in „ Malcolm X“, als unschuldig inhaftierter Boxer Rubin Carter in „Hurricane“, als versoffener Crash-Pilot in „Flight“, als verbitterter Familienvater in „Fences“ und zuletzt (2018) als idealistischer Strafverteidiger in „ Roman J. Israel Esq.“.

Dass Actionszenen zusehends beschwerlich werden, räumte Washington schon 2014 ein. Da stellte er den Thriller „The Equalizer“ vor, in dem ein biederer Baumarkt-Angestellter zum Killer wird. Es habe aber „Spaß gemacht“, neue Kampftechniken zu erlernen, versicherte der Hobby-Boxer, der für die Rolle als „Hurricane“ monatelang im Ring beinhart trainiert – und gelitten – hatte. Dafür gab es immerhin den Golden Globe im Jahr 2000. Und was ist aktuell geplant?

Gerade hat er den Cop-Thriller „The Little Things“ mit Rami Malek (38) abgedreht. 2020 folgt eine Neuverfilmung von Shakespeares „Macbeth“ an. Der Fürst fightet weiter.